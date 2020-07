In der Debatte um eine mögliche Änderung der Aufstiegsregelung für zweite Mannschaft von Profiklubs in die 2. Bundesliga hat auch Sportvorstand Jochen Schneider dem Präsidenten Herbert Hainer vom FC Bayern München widersprochen. Er könne dessen Vorschlag nicht unterstützen, so Schneider in der „Sportschau“.

