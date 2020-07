Hinter russischem Duo: Mick Schumacher erreicht Podestplatz in Ungarn

Erfolg für Mick Schumacher: Der deutsche Nachwuchs-Pilot hat in der Formel 2 im Hauptrennen in Ungarn seine erste Podestplatzierung in dieser Saison eingefahren. Der Sohn des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher musste sich den beiden Russen Robert Schwarzman und Nikita Masepin geschlagen geben.

