ATP-Turnier in Washington fällt aus – auch US Open gefährdet?

Das für den August geplante ATP-Turnier in Washington wird nicht stattfinden. Die Tennisfans müssten also weiter auf die Wiederaufnahme der Herren-Tennistour nach der coronabedingten Pause warten. Auch den US Open droht offenbar die Absage.

