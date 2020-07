Vettel über Formel-1-Heimspiel am Nürburgring: „Eine tolle Überraschung“

Der Nürburgring feiert sein Comeback in der Formel 1. Nach sieben Jahren der Abstinenz kehrt die Königsklasse des Motorsports erstmals wieder in die Eifel zurück. Sebastian Vettel freut sich auf die Herausforderung in seiner Heimat.

Hier weiterlesen