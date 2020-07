Sieg dank Traumtor: Ayew bringt Swansea gegen Brentford in gute Ausgangslage

Nach zwei Saisons in der zweiten englischen Liga hat Swansea City gute Chancen auf eine Rückkehr in die Premier League. Im Halbfinal-Hinspiel der Aufstiegs-Playoffs in England setzten sich die Waliser dank eines Traumtors von André Ayew mit 1:0 gegen den FC Brentford durch.

