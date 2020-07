Neunter Titel in Folge perfekt: Ronaldo und Bernardeschi schießen Juventus zur Meisterschaft

Juventus Turin verwandelt den zweiten Matchball in der Serie A und sichert den neunten Meistertitel in Folge. Durch einen 2:0-Sieg gegen Sampdoria Genua steht das Team um Superstar Cristiano Ronaldo uneinholbar an der Tabellenspitze.

