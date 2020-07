Die Fans wollen zurück in die Stadien der Bundesliga, 2. Liga und 3. Liga. Damit das trotz Corona in ihrem Sinne möglich ist, hat das Fan-Bündnis „Unsere Kurve“ einen Fünf-Punkte-Plan veröffentlicht, der DFL und DFB in die Pflicht nehmen soll, Fans und Fan-Gruppierungen in die Planungen einzubinden.

