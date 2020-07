DFB-Vizepräsident Rainer Koch erhofft sich, dass auch der Amateurfußball aus den Folgen der Corona-Krise lernen kann. Hohe Gehaltszahlungen in den unterklassigen Ligen seien keine gute Lösung, so der Funktionär. Zudem betont er, dass der Amateurfußball seine Kraft in der schweren Zelt entfaltet habe.

Hier weiterlesen