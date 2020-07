Klage erfolgreich: Belgien-Absteiger darf in 1. Liga bleiben

Der belgische Klub Waasland-Beveren war nach dem Saisonabbruch in der Jupiler Pro League zum Absteiger erklärt worden. Dagegen hat der Klub nun erfolgreich geklagt und darf wohl in der Liga bleiben. Das bringt den für Anfang August geplanten Saisonstart in Gefahr.

