Erster Formel-1-Fahrer mit Corona infiziert: Perez verpasst Rennen in Silverstone

Formel-1-Fahrer Sergio Perez ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Pilot von Überraschungsteam Racing Point ist damit der erste Corona-Infizierte unter den Fahrern in der Königsklasse des Motorsports. Am Rennen in Silverstone darf der Mexikaner nicht teilnehmen.

