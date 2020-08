Die Gehälter in der Bundesliga und im Weltfußball allgemein steigen immer weiter in die Höhe. Viele Beobachter fordern deshalb eine Gehaltsobergrenze. Laut eines Berichts der „Süddeutschen Zeitung“ sollen nun zwei Rechtsgutachten der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestages zeigen, dass so eine Obergrenze im Bereich des Möglichen ist.

