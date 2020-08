Serie-A-Absteiger: Lecce muss in 2. Liga, Genua um Ex-HSV-Profi gerettet

Am letzten Spieltag der Serie A steht nun auch der letzte Absteiger fest. Während sich der FC Genua um Ex-HSV-Profi Valon Behrami durch einen Sieg retten konnte, muss die US Lecce um den ehemaligen Mainzer Giulio Donati den Gang in die Serie B antreten.

Hier weiterlesen