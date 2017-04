Draisaitl-Team führt in NHL-Playoffs 2:1

San Jose (dpa) – Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der ersten Playoff-Runde der nordamerikanischen Profiliga NHL den zweiten Sieg eingefahren.

Die Mannschaft des deutschen Ausnahmespielers gewann Spiel drei bei den San Jose Sharks mit 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) und führt in der «Best-of-Seven»-Serie mit 2:1. Spiel vier findet am 19. April wieder in San Jose statt.

Oilers-Profi Zack Kassian markierte nach 51 Minuten den entscheidenden Treffer. Großer Rückhalt beim Draisaitl-Team war erneut Torhüter Cam Talbot. Der Kanadier parierte 23 Schüsse der Sharks und blieb zum zweiten Mal nacheinander ohne Gegentor.

Tom Kühnhackl steht mit den Pittsburgh Penguins vor dem Einzug in die zweite Runde. Der Titelverteidiger gewann auch das dritte Spiel bei den Columbus Blue Jackets mit 5:4 (1:3, 2:0, 1:1, 1:0) nach Verlängerung und kann die Serie mit einem Sieg am Dienstag (Ortszeit) in Columbus bereits entscheiden.

Überragender Mann bei den Gästen war Jake Guentzel. Der 22-Jährige erzielte in der regulären Spielzeit zwei Treffer (4. Minute/52.) und sorgte mit seinem dritten Tor in der Overtime (74.) für die Entscheidung. Niemals zuvor traf ein Rookie der Penguins in einem Playoff-Match dreifach. «Es war ein einmaliger Abend», schwärmte Guentzel. «Alles lief perfekt für mich.»

Auch die St. Louis Blues benötigen nach dem 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) gegen die Minnesota Wild nur noch einen Erfolg. Die Montreal Canadiens liegen nach dem 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) bei den New York Rangers mit 2:1 in der Serie vorne.