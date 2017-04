Atlanta (dpa) – Die Atlanta Hawks um Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder haben auch das zweite Heimspiel in der ersten Runde der NBA-Playoffs gewonnen.

Das Team des deutschen Spielmachers siegte im vierten Aufeinandertreffen mit den Washington Wizards 111:101 (59:50) und glich in der «Best of Seven»-Serie zum 2:2 aus. Schröder war mit 18 Punkten nach Paul Millsap (19) bester Scorer bei den Gastgebern. Das fünfte Match findet in Washington statt.