Kohlschreiber in München schon draußen

Der Titelverteidiger der BMW Open ist raus. Philipp Kohlschreiber scheidet in München schon im Achtelfinale aus. Es gibt aber noch einige deutsche Hoffnungsträger.

München (dpa) – Nach dem überraschenden Aus von Titelverteidiger Philipp Kohlschreiber bei den BMW Open in München können sich bestenfalls noch vier Deutsche Hoffnungen auf das Halbfinale machen.

Der an Nummer fünf gesetzte Augsburger verpasste beim 6:7 (5:7), 4:6 gegen Horacio Zeballos aus Argentinien das Viertelfinale beim mit 540 310 Euro dotierten Sandplatz-Turnier. Für den Sprung in die Vorschlussrunde gibt es aber noch deutsche Hoffnungsträger. Tommy-Haas-Bezwinger Jan-Lennard Struff will am Freitag im direkten Duell nun auch den an Nummer drei gesetzten Alexander Zverev ausschalten. Qualifikant Yannick Hanfmann hofft gegen den Spanier Roberto Bautista Agut auf die nächste Überraschung. Alexander Zverevs älterer Bruder Mischa ist erst noch in seinem Achtelfinale gegen den Slowaken Martin Klizan gefordert.

Kohlschreiber erlebte einen enttäuschenden Tag, obgleich er kein wirklich schwaches Spiel ablieferte. Die Nummer 39 der Welt brachte im ersten Durchgang seine eigenen Aufschläge ungefährdet durch – nur beim 4:5 hatte er etwas Probleme. Doch mit seinen Returns konnte er einfach nicht zufrieden sein. Im Tiebreak wehrte Kohlschreiber sogar drei Satzbälle ab, beim vierten war er schließlich machtlos.

«Ich fand die Ballwechsel und das Spiel an sich irgendwie ganz gut, ich habe mich wohlgefühlt. Wo ich das meiste zu meckern hätte, wäre, dass ich zu wenige qualitative Returns gespielt habe», haderte Kohlschreiber nach seinem abrupten Aus auf dem Gelände des MTTC Iphitos. «Ich war oft an seinem Aufschlag dran, war aber immer ein wenig zu spät dran, gute Returns zu spielen.»

Im zweiten Satz lief es nicht wirklich besser. Kohlschreiber leistete sich einen fatalen Rückhandfehler und wurde zum 3:4 gebreakt. Der 33-Jährige kämpfte aber. Bei 4:5 wehrte er noch einen Matchball ab, konnte jedoch drei Breakbälle nicht verwerten. Verärgert verließ Kohlschreiber nach 1:38 Stunden den Center Court.

«Ich kann mir selber nicht so viel vorwerfen. Er hat es gut gemacht, seine Aufschlagquote war extrem gut», meinte Kohlschreiber. «Die Hoffnung war, dass er irgendwann kleine Schwächen in seine Aufschläge bringt. Meine Returns waren aber zu schwach.»