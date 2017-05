Golden State vor Einzug ins Halbfinale nach Sieg in Utah

Salt Lake City (dpa) – Die Golden State Warriors haben auch das dritte Spiel im Viertelfinale der NBA-Playoffs gegen die Utah Jazz für sich entschieden. Die Warriors setzten sich mit 102:91 (49:50) gegen die Jazz in Salt Lake City durch.

Kevin Durant erzielte 38 Punkte und holte 13 Rebounds beim Auswärtssieg seiner Mannschaft. Er war damit Topscorer der gesamten Partie. Mit Ausnahme von Durant und Stephen Curry, der 18 seiner 23 Punkte in der zweiten Halbzeit verbuchte, taten sich die Stars der Warriors schwer, den Ball im Korb unterzubringen. Klay Thompson und Draymond Green brachten es am Ende auf sechs und neun Punkte.

In einer ausgeglichenen Partie konnte Utah lange mit den früheren Champions mithalten. Sechs Minuten vor Spielende betrug die Führung der Warriors nur einen Punkt 80:79. Gordon Hayward und der Franzose Rudy Gobert waren mit 27 und 21 Punkten die erfolgreichsten Scorer aufseiten der Jazz.

Golden State kann mit einem Sieg in Spiel vier der «Best of Seven»-Serie am Montag (Ortszeit) ins Finale der Western Conference einziehen. Spiel vier wird ebenfalls in Salt Lake City ausgetragen.