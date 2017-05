Mischa Zverev und Haas in Madrid ausgeschieden

Für die deutschen Tennis-Profis war es kein guter Nachmittag beim Turnier in Madrid. Nach Laura Siegemund schieden auch Mischa Zverev, Florian Mayer und Tommy Haas aus.

Madrid (dpa) – Tennis-Altmeister Tommy Haas ist beim Turnier in Madrid gleich zum Auftakt ausgeschieden. Der 39 Jahre alte Wahl-Amerikaner unterlag dem Luxemburger Linkshänder Gilles Muller an dessen 34. Geburtstag 4:6, 6:7 (7:9).

Zuvor hatte auch der Hamburger Mischa Zverev in der ersten Runde mit 3:6, 6:7 (5:7) gegen den 20-jährigen Kroaten Borna Coric verloren. Florian Mayer scheiterte in der zweiten Runde am Belgier David Goffin. Der Routinier aus Bayreuth unterlag dem an Nummer neun gesetzten Goffin nach ausgeglichenem ersten Satz 6:7 (3:7), 0:6.

Am Abend soll Alexander Zverev zwei Tage nach seinem Turniersieg in München zu seinem Erstrundenmatch gegen den einstigen spanischen Top-Ten-Spieler Fernando Verdasco antreten. Die Herren-Konkurrenz beim Sandplatzturnier in Madrid ist mit knapp 5,5 Millionen Euro dotiert. Im mit 5,3 Millionen Euro dotierten Damen-Turnier verpasste Laura Siegemund mit 2:6, 6:4, 3:6 gegen die Amerikanerin Coco Vandeweghe eine weitere Überraschung, nachdem die Metzingerin in der ersten Runde die Britin Johanna Konta ausgeschaltet hatte.

Ins Achtelfinale eingezogen war am Vortag dagegen Angelique Kerber. Über die damit verbundene Rückkehr an die Spitze der Weltrangliste zeigte sich die Norddeutsche erfreut. «Es ist natürlich immer wieder schön, seinen Namen oben auf der Rangliste zu sehen», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Hauptsächlich schaue sie aber auf ihr Spiel, Ziele seien Siege bei den großen Turnieren. «Das ist das, worauf ich mich fokussiere», sagte die Kielerin, deren nächste Gegnerin die Kanadierin Eugenie Bouchard ist.