Alexander Zverev beim Turnier in Madrid im Viertelfinale

Madrid (dpa) – Alexander Zverev hat beim Tennis-Turnier in Madrid das Viertelfinale erreicht. Der 20 Jahre alte Hamburger setzte sich gegen den Tschechen Tomas Berdych mit 6:4, 6:4 durch.

In der Runde der letzten Acht trifft der derzeit beste deutsche Tennisspieler bei der mit 5,439 Millionen Euro dotierten Sandplatzveranstaltung nun entweder auf den Franzosen Benoit Paire oder den Uruguayer Pablo Cuevas. Erst am Sonntag zuvor hatte Zverev mit dem Turniersieg in München seinen dritten Erfolg auf der ATP-Tour gefeiert.