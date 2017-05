Nächster Rückschlag für Angelique Kerber

Rom (dpa) – Angelique Kerber ist auch beim Tennis-Turnier in Rom frühzeitig ausgeschieden. Die Weltranglisten-Erste verlor ihr Auftaktmatch gegen Anett Kontaveit aus Estland mit 4:6, 0:6 und zeigte dabei besonders im zweiten Satz eine ganz schwache Leistung.

Allerdings wirkte die Kielerin nach ihrer verletzungsbedingten Aufgabe in Madrid in der Woche zuvor noch angeschlagen. Kerber führte nach einem Freilos in der ersten Runde im ersten Satz mit 4:2, gewann dann aber kein Spiel mehr. Kontaveit, erst über die Qualifikation ins Hauptfeld gekommen, hatte in der ersten Runde bereits Andrea Petkovic ausgeschaltet.