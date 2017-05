Audi-Pilot Green gewinnt vierten DTM-Lauf auf Lausitzring

Klettwitz (dpa) – Audi-Pilot Jamie Green hat den vierten Lauf im Deutschen Tourenwagen Masters auf dem Lausitzring gewonnen und damit seinen zweiten Saisonsieg gefeiert.

Der Brite setzte sich vor seinem schwedischen Markenkollegen Mattias Ekström und dem kanadischen Mercedes-Fahrer Robert Wickens durch. Jungstar Lucas Auer aus Österreich fuhr auf der 3,478 Kilometer langen Strecke im Mercedes zwar nur auf Rang zehn, führt die Gesamtwertung nach seinem Sieg am Samstag aber klar mit 69 Punkten an. Dahinter verbesserte sich Green (53) auf Rang zwei, Dritter ist Gary Paffett (Großbritannien/46) in einem weiteren Mercedes.