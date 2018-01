Auch Menschen wurden Abgastests ausgesetzt

Erst die Versuche an Affen, nun kommt ans Licht: Auch Menschen wurden giftigen Stickoxiden ausgesetzt, um deren Schädlichkeit zu testen. Federführend war erneut die Forschungseinrichtung EUGT der führenden deutschen Autokonzerne. Durchgeführt wurden die Versuche hier bei uns in Deutschland – am Universitätsklinikum Aachen.

Im Abgasskandal hat es Diesel-Schadstofftests nicht nur mit Affen, sondern auch mit Menschen gegeben. Das geht aus einem Bericht der Europäischen Forschungsvereinigung für Umwelt und Gesundheit im Transportsektor (EUGT) hervor. Die Initiative wurde von den führenden deutschen Autokonzernen VW, Daimler und BMW gegründet und finanziert.

Laut dem Report hat die EUGT auf Empfehlung des Forschungsbeirates eine „Kurzzeit-Inhalationsstudie mit Stickstoffdioxid bei gesunden Menschen gefördert“. Dabei wurden an einem Institut des Universitätsklinikums Aachen 25 gesunde Versuchspersonen untersucht, nachdem sie über mehrere Stunden Stickoxid (NO2) in unterschiedlichen Konzentrationen eingeatmet hatten. „Als höchste experimentelle Konzentration wurde dabei der dreifache Arbeitsplatzgrenzwert eingesetzt“, heißt es in dem Bericht. Insgesamt wurden mehr als 100 Parameter untersucht – darunter die Lungenfunktion, Entzündungswerte und Biomarker im Blut. Laut der 2017 aufgelösten EUGT wurde keine Wirkung festgestellt.

Der Forschungsbeirat, der die Studie empfohlen hat, bestand im Jahr 2015 aus namhaften Personen der deutschen Wissenschaft – darunter Helmut Greim, ehemaliger Direktor des Instituts für Toxikologie des damaligen GSF-Forschungszentrums für Umwelt und Gesundheit in Neuherberg (heute Helmholtz-Zentrum München). Greim hat auch in Zusammenarbeit mit Monsanto Studien zum Pflanzenschutzmittel Glyphosat veröffentlicht – die bezüglich Krebsrisiken Entwarnung geben.

Gesundheitsgefahr durch Stickstoff

Stickstoffdioxid (NO2) ist der Schadstoff, dessen Messwerte von VW in den USA jahrelang manipuliert worden waren, um die gesetzlichen Grenzwerte für Dieselfahrzeuge offiziell einzuhalten. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stellt in einem Bericht fest, dass es Zusammenhänge zwischen der Stickoxidbelastung und der Mortalität, Krankenhausbesuchen und Atemwegssymptomen gibt. Wissenschaftlern zufolge kann es zu Bronchienverengungen und Atemwegsentzündungen kommen – vor allem für Alte, Kranke und Asthmatiker ein Problem.

Der zuständige Institutsleiter Thomas Kraus sagte der „Stuttgarter Zeitung“, die 2016 veröffentlichte Studie sei nur eingeschränkt aussagekräftig. Zum einen ließen sich die Befunde nicht auf die gesamte Bevölkerung übertragen, zum anderen sei Stickstoffdioxid nur ein Teil der gesamten Luftbelastung.

Zuvor hatten Tierversuche beim Test von Dieselabgasen breite Empörung ausgelöst. Sie wurden durch US-Ermittlungen zur VW-Abgasaffäre bekannt. Affen waren dabei gezielt Schadstoffen ausgesetzt worden.

Von RND/ang/dpa