Es gibt wieder Handys aus Deutschland

Die deutsche Volkswirtschaft hat viele Vorzeigeprodukte. Smartphones gehören allerdings nicht dazu. Der Münchner Hersteller Gigaset wagt sich nun mit einem Smartphone aus dem Münsterland auf den Markt.

Zehn Jahre nach der Einstellung der Nokia-Handyproduktion in Bochum werden wieder Mobiltelefone in Deutschland hergestellt. Die frühere Siemens-Tochter Gigaset kündigte am Dienstag an, in Bocholt im Münsterland ein neues Smartphone-Modell herzustellen.

Die Produktion in Deutschland sei ungefähr so teuer wie in Asien, weil in Bocholt mit Fertigungsrobotern gearbeitet werde. Dadurch sei auch die Fehler- und Ausschussquote niedriger als bei einer weitgehend manuellen Produktion in Asien, sagte Andreas Merker von Gigaset.

Bauteile stammen aus Asien

Die elektronischen Bauteile stammen allerdings von Zulieferbetrieben aus Asien. In Deutschland werden Verpackungen und die gedruckten Anleitungen hergestellt. In Bocholt werden die Geräte aber nicht nur montiert, sondern auch entworfen und an spezielle Anforderungen von Netzbetreibern und Großkunden angepasst.

Deshalb finde rund 60 Prozent der Wertschöpfung in Deutschland statt, rund 40 Prozent stamme von den Zulieferern aus Asien, sagte Merker. Besonders viele Arbeitsplätze werden im Werk in Bocholt jedoch nicht geschaffen. Die Produktionslinie benötige nur acht Mitarbeiter pro Schicht, also 24 Mitarbeiter bei einem Dreischichtbetrieb.

Einsteigermodell für 179 Euro

Die Fertigungslinie kann maximal 6000 Geräte in der Woche herstellen. Das in Bocholt produzierte Android-Smartphone trägt den Namen GS185 und soll für 179 Euro auf den Markt kommen. Das GS185 ist eines von drei Einsteigermodellen, die Gigaset am Dienstag präsentierte. Die anderen Modelle, GS100 und GS180, die 119 Euro und 149 Euro kosten, werden weiterhin in Asien montiert.

Gigaset ist seit Jahren einer der führenden Hersteller von schnurlosen Festnetztelefonen. Im früheren Siemens-Werk in Bocholt wurden 200 Millionen Schnurlostelefone hergestellt. Bocholt gehörte zu den Werken, in denen einst Siemens seine Handys produzierte. Seit 2015 ist Gigaset mit Android-Smartphones auf dem Markt vertreten. Bisher wurden alle Gigaset-Smartphones komplett montiert aus Asien bezogen.

Von dpa/RND