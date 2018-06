Zalando expandiert nach Tschechien und Irland

Wachstum steht bei Zalando derzeit an erster Stelle. Erst kündigte das Unternehmen tausende neue Stellen an, nun gibt es die erste Expansion seit 2013: Ab Sommer liefert Zalando damit in insgesamt 17 Länder.

So schnell werden aus 24 Millionen potenziellen Kunden ganze 39 Millionen: Der Online-Modehändler Zalando expandiert in zwei weitere Länder, wie das Unternehmen mitteilte. Mit Irland und Tschechien beliefert das Versandhaus damit insgesamt 17 Länder.

Die erste Expansion seit dem Jahr 2013 soll demnach laut Vorstandschef Rubin Ritter aber nicht die letzte bleiben: Zalando wolle in den kommenenden Jahren den europäischen Markt weiter erschließen. Zu den angestrebten Regionen gehöre Portugal und Osteuropa.

Wachstum vor Profit

Für die Geschäftsführer des Onlinemodehandels stehe derzeit das Wachstum klar vor dem Profit, wie Ritter betonte: „Deswegen sollte in den nächsten Jahren niemand von uns einen deutlichen Ausbau der Profitabilität erwarten, es wäre einfach nicht schlau, sich jetzt nicht mehr aufs Wachstum zu konzentrieren.“

Wachstum kostet Geld, anstatt Gewinne einzufahren. Von den insgesamt 420 Milliarden Euro, die die europäische Modebranche jedes Jahr einbringt, hat Zalando aktuell einen Marktanteil von etwa einem Prozent. Auch dahingehend arbeite das Unternehmen langfristig gesehen an einem Ausbau, sagt Ritter.

Verluste in der ersten Jahreshälfte

Neue Logistikzentren, Investitionen in den Online-Auftritt und mehr Sortiment – Zalando setzt wirklich alles auf Wachstum. Das hat dem Unternehmen in der ersten Jahreshälfte bereits Verluste eingebracht. Der Modehändler macht trotzdem weiter, zunächst mit einer englischsprachigen Version für Deutschland und einer auf italienisch für die Schweiz, um künftig noch mehr Menschen zu erreichen.

Von RND/lf