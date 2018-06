Supermärkte schließen früher für Deutschlandspiel

Mehrere Supermarkt-Filialen wollen am Samstag früher als sonst die Türen schließen. So sollen auch die Mitarbeiter die Möglichkeit haben, das WM-Spiel Deutschland gegen Schweden zu verfolgen.

Am Samstagabend tritt die deutsche Nationalmannschaft in Sotschi gegen Schweden an. Für einige Supermarkt-Mitarbeiter ist die Partie ein besonderer Grund zur Freude: Damit auch die Angestellten das wichtige zweite Vorrundenspiel verfolgen können, haben sich einige Filialleiter dazu entschlossen, ihre Märkte am Samstag früher zu schließen. Das berichtet die „Bild“-Zeitung.

Unter anderem teilte ein Twitter-Nutzer einen Aushang von einem Edeka-Markt in Köln. Darauf kündigte das Markt-Team die verkürzten Öffnungszeiten an. „Damit wir alle zusammen unserer deutschen Mannschaft die Daumen drücken können“, hieß es.

Auch in Essen schließen einige Rewe-Märkte bereits um 19.30 Uhr, damit die Mitarbeiter die Möglichkeit haben, das Spiel zu verfolgen. Auch in einer Duisburger Filiale entschied sich die Leitung dafür, die Angestellten früher in den Feierabend zu entlassen.

Im Netz stießen die Ankündigungen größtenteils auf Begeisterung. „Schöne Idee für die Mitarbeiter. Dann haben die auch Zeit, unseren Jungs die Daumen zu drücken“, schreibt ein Facebook-Nutzer. „Da könnten sich andere Firmen mal eine Scheibe von der Aktion abschneiden“, meint ein anderer.

Von RND/mkr