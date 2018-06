Jack Daniel’s Whiskey wird rund zehn Prozent teurer

Die europaweiten Strafzölle auf US-Importwaren zeigen erste Auswirkungen. Der Whiskey-Hersteller Brown-Forman hat angekündigt, den Preis in den nächsten Monaten zu erhöhen.

Für Whiskey aus den USA müssen Kunden in der Europäischen Union infolge des Handelsstreits bald wohl tiefer in die Tasche greifen. Der Whisky-Hersteller Brown-Forman, der unter anderem die Marke Jack Daniel’s produziert, kündigte am Montag eine Preiserhöhung an.

Demnach wird in den kommenden Monaten ein Preisanstieg von rund zehn Prozent erwartet. In einigen Märkten könnte der Preis für Jack Daniel’s jedoch variieren, da lokale Vertreiber und Läden in dessen Festlegung eingebunden seien, sagte Konzernsprecher Phil Lynch.

Seit Freitag erhebt die Europäische Union Zölle auf mehrere amerikanische Importe, darunter Whisky und Motorräder von Harley Davidson. Der Schritt ist eine Reaktion auf von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle auf europäisches Stahl und Aluminium.

Von RND/AP