Benzinpreise auf Rekordniveau: Sprit immer teurer

Schlechte Nachrichten für alle Autofahrer – So teuer wie jetzt war das Tanken in diesem Jahr noch nie. Die Benzinpreise kletterten in dieser Woche auf Jahreshöchstniveau.

Tanken wird immer teurer: Gegenüber der vergangenen Woche kletterte der Preis für einen Liter Super E10 nach Angaben des ADAC um 1,5 Cent auf durchschnittlich 1,480 Euro. Diesel-Kraftstoff verteuerte sich ebenfalls um 1,5 Cent und kostet im bundesweiten Mittel 1,311 Euro. Damit stiegen die Preise an den Tankstellen nach dem leichten Rückgang in der vergangenen Woche auf ein neues Jahreshoch.

Zu dieser Entwicklung hat vor allem der gestiegene Rohölpreis beigetragen. Er legte um rund vier Dollar je Barrel Brent auf über 76 Dollar zu. Zu Beginn des Jahres lagen die Kraftstoffpreise noch um rund zehn Cent niedriger.

Der ADAC empfiehlt Autoreisenden, den Tank nach Möglichkeit nachmittags oder abends zu füllen. Dann sind die Spritpreise erfahrungsgemäß am niedrigsten. Grundsätzlich lohnt es sich, vor dem Tanken die aktuellen Kraftstoffpreise zu vergleichen und gezielt beim günstigsten Anbieter in der Nähe zu tanken.

Von RND