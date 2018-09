RWE lehnt Kohleausstieg bis 2038 ab

Kommt der Ausstieg aus der Kohleverstromung bis zum Jahr 2038? Der Energiekonzern RWE hält wenig bis gar nichts von diesem Plan, das hat das Unternehmen noch mal deutlich gemacht.

Der Energiekonzern RWE hat den durch einen Medienbericht ins Spiel gebrachten Ausstieg aus der Kohleverstromung bis 2038 als „nicht akzeptabel“ abgelehnt. Für eine erfolgreiche Energiewende müssten Versorgungssicherheit, bezahlbare Strompreise und Klimaschutz sowie die Auswirkungen auf die betroffenen Regionen und die Beschäftigten in Einklang gebracht werden, teilte RWE am Samstag in Essen mit.

Das Ende der Kohleverstromung hänge auch vom schnellen und konsequenten Ausbau der Netze und der erneuerbaren Energien ab. Die Kohlekommission in Berlin müsse dafür ein schlüssiges Gesamtkonzept vorlegen.

Der „Spiegel“ hatte berichtet, dass Bahn-Vorstand Ronald Pofalla, einer der vier Vorsitzenden der Kommission, einen Kompromiss vorgelegt habe. Demnach sollen die letzten Kohlekraftwerke zwischen 2035 und 2038 geschlossen werden. Umweltschützer kämpfen derzeit erbittert gegen die von RWE im Hambacher Forst geplanten Rodungen. RWE will dort weiter Braunkohle abbauen.

Von RND/dpa