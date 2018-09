Audis erstes Elektro-Auto kostet 80.000 Dollar

Audi rüstet sich für die Zukunft. Der E-Tron ist ein SUV und bietet Platz für fünf Personen. Das erste vollelektrische Serienmodell von Audi hat zwei E-Motoren und soll bis zu 200 km/h schnell werden. Die Reichweite einer Akkuladung soll einige Hundert Kilometer betragen.

Die Zahl der Tesla-Jäger wächst: Nachdem Jaguar mit dem I-Pace bereits am Start ist und Mercedes gerade seinen EQC vorgestellt hat, bringt Audi jetzt mit dem E-Tron sein erstes rein elektrisches Serienmodell in Stellung. Der fast fünf Meter lange Geländewagen soll zum Ende des Jahres in den Handel kommen und bei etwa 80.000 Euro starten, teilte der Hersteller bei der Weltpremiere in San Francisco mit.

Dafür gibt es einen SUV mit fünf Plätzen und 660 Litern Kofferraum, das innen die nahezu schalterlose Bedienlogik der aktuellen Oberklasse-Modelle übernimmt und außen betont windschnittig gezeichnet wurde. Das Dach ist etwas flacher und das Heck etwas fließender als etwa beim Q8.

Kameras statt Außenspiegel

Der Kühlergrill ist weitgehend geschlossen, beim Fahren senkt sich der luftgefederte Wagen um bis zu acht Zentimeter ab. Der Unterboden hat wie ein Golfball kleine Kuhlen, und zum ersten Mal werden bei einem Großserienmodell die Außenspiegel auf Wunsch durch Kameras ersetzt. All das soll die Reichweite des 95-kWh-Akkus auch im Alltag möglichst nahe an die mehr als 400 Kilometer bringen, die auf dem Prüfstand ermittelt wurden, teilte Audi mit. Genau wie die aufwendige Rekuperationstechnik, die Energie für etwa 30 Prozent der Fahrstrecke liefert.

Geladen wird der Akku mit bis zu 150 kW, so dass der E-Tron binnen einer halben Stunde bereit ist für die nächste Langstreckenetappe. Wenn keine Schnelllade-Säule in der Nähe ist, dauert der Stopp etwa daheim in der Garage allerdings deutlich länger, räumt Audi ein und bietet deshalb neben der 11-kW-Ladung ab 2019 optional auch ein zweites Ladegerät für 22 kW an.

Angetrieben wird das Auto laut Hersteller von zwei E-Motoren, die mit 300 kW/408 PS und bis zu 660 Nm auf beide Achsen wirken. Sie beschleunigen den über zwei Tonnen schweren Wagen in weniger als sechs Sekunden von 0 auf 100 km/h und regeln mit Rücksicht auf die Reichweite bei 200 km/h ab.

Von RND/dpa