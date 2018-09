Ein Drittel aller Ryanair-Flüge fallen aus

Ryanair will am Freitag streiken. Davon betroffen sind zahlreiche Flüge in Europa. Auch die Berliner Flughäfen werden zum Teil bestreikt.

Fluggäste müssen sich wegen erwarteter Streiks bei Ryanair auch in Berlin auf Ausfälle einrichten. Für diesen Freitag seien 18 Starts ab Schönefeld und 11 Landungen gestrichen worden, sagte ein Flughafensprecher am Mittwoch. Damit falle etwa jede dritte Verbindung des irischen Billigfliegers aus.

Fluggäste sollten sich bei Ryanair erkundigen, ob ihr Flug stattfinde, riet der Sprecher. Beim letzten Streik habe es am Flughafen allerdings wenig Probleme gegeben: Die Airline habe betroffene Kunden rechtzeitig erreicht, viele seien deswegen gar nicht erst zum Flughafen gekommen.

Angekündigt sind Streiks von Piloten und Flugbegleitern im Ausland. Noch unklar ist, ob sich die Gewerkschaft Verdi in Deutschland dem Streikaufruf anschließt. Ryanair hat derzeit für Freitag europaweit 150 Flüge abgesagt und wollte Passagiere rechtzeitig informieren.

