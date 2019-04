Demos gegen „Mietenwahnsinn“: Die besten Bilder

Steigende Mieten bewegen Deutschland: Zehntausende trieb es bundesweit auf die Straßen. Die meisten Demonstranten versammelt sich in Berlin – und sie hatten eine klare Botschaft.

Die Mieten sind in den letzten Jahren vielerorts rasant gestiegen. Der Unmut darüber hat nun mehrere Zehntausend Menschen in vielen deutschen Städten auf die Straße getrieben. Die größte Demonstration zog am Samstagnachmittag durch Berlin.

Die Polizei wollte keine konkrete Teilnehmerzahl nennen, sprach aber von einer Größenordnung „weit über 10.000“. Die Veranstalter nannten die Zahl von 35.000 Demonstranten, Beobachter zählten 20.000. Für ganz Deutschland sprach das Protestbündnis von Mietervereinen und weiteren Initiativen von Demonstrationen in 19 Städten mit 55.000 Teilnehmern.

Zeitgleich begann in Berlin eine Sammlung von Unterschriften für das umstrittene Volksbegehren „Deutsche Wohnen & Co enteignen“. Dass es mehr bezahlbaren Wohnraum geben muss, darüber sind sich die Parteispitzen einig. Den geforderten Enteignungen wurde allerdings eine Absage erteilt. Nur die Linkspartei steht nach RND-Informationen Enteignungen und im Zweifel auch Beschlagnahmungen offen gegenüber.

Hier die Bilder der Demonstrationen:

