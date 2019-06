Deutscher Chiphersteller Infineon will US-Konkurrenten Cypress übernehmen

Das Unternehmen Infineon mit Sitz in Bayern plant die größte Übernahme der Firmengeschichte. Für rund 9 Milliarden Euro will der Chiphersteller den Konkurrenten Cypress übernehmen. Was bedeutet das für Aktionäre?

Der Chiphersteller Infineon wagt den bisher größten Übernahmeversuch in seiner Unternehmensgeschichte. Der Dax-Konzern will für 9 Milliarden Euro den US-Konkurrenten Cypress Semiconductor übernehmen. Dazu soll den Aktionären des Unternehmens 23,85 Dollar je Anteil geboten werden, wie Infineon am Montag in Neubiberg mitteilte. Das sei ein Aufschlag von 46 Prozent auf den Durchschnittskurs der vergangenen 30 Handelstage und entspreche einen Unternehmenswert von rund neun Milliarden Euro.

Die Kaufsumme soll bis bis zu 30 Prozent durch neues Eigenkapital finanziert werden. Infineon hat sich bereits die Unterstützung der Cypress-Führungsspitze gesichert und will die Übernahme bis spätestens Anfang 2020 abschließen. Infineon selbst hatte zuletzt einen Börsenwert von 18 Milliarden Euro.

Von RND/dpa

Die Logos des deutschen Chiphersteller wehen vor dem Firmensitz in Bayern.