Bahn-Techniker kommen bei Wartung von Klimaanlagen kaum nach

Die Techniker der Deutschen Bahn kämpfen bei den aktuellen Wetterbedingungen vor allem mit der Wartung der Klimaanlagen. In den Tagen mit der größten Hitze war es zuletzt immer wieder zu Ausfällen gekommen.

Berlin. Die große Hitze der vergangenen Tage macht sich bei der Deutschen Bahn auch in den Instandhaltungswerken für die Züge bemerkbar. Die Klimaanlagen werden derzeit besonders intensiv über Nacht gewartet und gecheckt, wie ein Bahnsprecher am Samstag der Deutschen Presse-Agentur sagte.

In den vergangenen Tagen kam es zu Klimaanlagen-Ausfällen. Die Bahn berichtete auch von vereinzelten Weichenstörungen durch die Hitze. Die Zahl der hitzebedingten Zugausfälle habe am Freitag im niedrigen zweistelligen Bereich gelegen. Am Samstag seien der Fern-, Nah- und Güterverkehr indes sehr stabil angelaufen, sagte der Sprecher.

Von RND/dpa