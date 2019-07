Mehr als nur iPhones: Apple stellt sich breiter auf

Die Apple Watch verkauft sich gut, Mac Books auch und die Apple-Music generiert ebenfalls Umsätze – Apple ist mittlerweile weit weniger auf sein einstiges Flaggschiff, das iPhone, angewiesen.

Frankfurt. Sie ist zum Statussymbol geworden. Die Computeruhr von Apple. Life-Style-Magazinen zufolge sind sie besonders bei Frauen beliebt, die Modernität, Sportlichkeit und Eleganz kombinieren wollen. Das dürfte im besonderen Maß für die Serie gelten, die Apple gemeinsam mit dem französischen Mode-Label Hermès vermarktet. Wer sich mit puristisch-edlem Design schmücken will, muss allerdings auch bereit sein, rund 1300 Euro für den Mini-Computer am Handgelenk auszugeben.

Die Uhren sind der neue Renner des Hightech-Giganten. Genaue Zahlen nennt der zwar nicht. Aber die Sparte „Wearables, Home und Accessories“ hat in den drei Monaten von April bis Juni die mit Abstand höchsten Zuwächse erzielt. Die Umsätze kletterten im Vergleich zum Vorjahr um 48 Prozent auf rund 5,5 Milliarden Dollar. Apple berichtet von „Millionen neuer Nutzer“. Drei Viertel der verkauften Uhren seien an Erstkäufer gegangen.

Der Erfolg der Apple Watch ist typisch für die Entwicklung des Konzerns. Neue Produkte gewinnen an Bedeutung, während das noch immer eindeutig wichtigste Produkt, das iPhone, massive Einbußen hinnehmen muss. Der Verkäufe gingen um zwölf Prozent auf knapp 26 Milliarden Dollar (23,3 Milliarden Euro) zurück. Damit hat das Smartphone erstmals seit 2012 weniger als die Hälfte zum Gesamtumsatz beigetragen – in Hochzeiten stand es sogar für rund zwei Drittel der Erlöse.

Neues Iphone kommt im September

Wobei Konzernchef Tim Cook betonte, dass die Geschäfte mit dem Handy zuletzt wieder angesprungen seien. Apple kurbelt den Absatz unter anderem mit Sonderangeboten und günstigen Finanzierungen an, was früher undenkbar gewesen wäre. Aber inzwischen schrumpft weltweit der Markt für Smartphones. Sättigungsgrenzen sind erreicht. Zudem können chinesische Konkurrenten wie Huawei oder Oppo Hochleistungsgeräte mit einem erheblich besseren Preis-Leistungsverhältnis anbieten. Und: Das iPhone hat seinen Nimbus als Statussymbol verloren, auch weil es durch sein Äußeres nicht mehr sonderlich auffällt.

Hinzu kommt: Apple müsse längere Zyklen beim Austausch alter gegen neue Geräte hinnehmen, da die Nutzer nicht ausreichenden Zusatznutzen erkennen könnten, die den Kauf eines neuen Gerätes rechtfertigten, betont Anshul Gupta vom Marktforschungsunternehmen Gartner.

Apple stellt sich breiter auf

Dennoch gibt sich Cook optimistisch. Er erwartet für die drei Monate von Juli bis September steigende Umsätze – im September wird das neue iPhone vorgestellt. Doch in den nächsten Monaten und darüber hinaus dürften weiterhin die Uhren und auch Kopfhörer sowie der intelligente Lautsprecher für Zuhause (Home-Pod) die Zuwachsraten tragen. So geht Gartner davon aus, dass die Zahl aller verkauften Smartwatches 2022 weltweit bei mehr als 115 Millionen liegen wird; das ist mehr als eine Verdopplung im Vergleich zum vergangenen Jahr.

Es seien deutliche Fortschritte in der Diversifizierung der Produktpalette und in der Reduzierung der Abhängigkeit vom iPhone zu erkennen, betont John Butler vom Finanzdienst Bloomberg. Auch bei den Mac-Rechnern und den iPad-Tablets ging es wieder nach oben. Gleichwohl stagnierte der Gesamtumsatz des Konzerns und der Gewinn ging um fast 13 Prozent auf rund zehn Milliarden Dollar zurück.

Apple-Watch auch für Android?

Klar ist indes, dass auch die Internetdienste des Konzerns an Bedeutung gewinnen. Sie wurden kontinuierlich ausgebaut und beliefern derzeit rund 420 Millionen Abo-Kunden. Zum Musikstreaming, einem Bezahl- und einem Clouddienst sollen demnächst Filme und Serien auf Abruf, die Spieleplattform Arcade und eine Apple-Kreditkarte kommen. Der Haken dabei ist allerdings, dass viele dieser Dienste, allen voran just die Kopfhörer und die Apple Watch, technisch eng mit dem iPhone verknüpft sind. Sogar eine Virtual-Reality-Brille, an der Apple-Techniker basteln, soll Branchenkennern zufolge nur im Zusammenspiel mit dem hauseigenen Smartphone funktionieren. Doch ein schwindender Absatz des Gerätes könnte zum Hemmschuh für Services und Wearables werden.

Naheliegend wäre deshalb, etwa die Computeruhr auch Nutzern von Android-Handys zugänglich zu machen. So wie es Samsung mit seinen Smartwatches bereits praktiziert – die können auch mit iPhones Daten austauschen. Cook will bislang davon nichts wissen. Er macht aber darauf aufmerksam, dass zumindest Apple Music auch mit Android-Geräten läuft.

Von RND/Frank-Thomas Wenzel