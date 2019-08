Die Margen bröckeln: Nun muss auch Siemens kämpfen

Die Geschäfte von Siemens sind im vergangenen Jahr hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die Unternehmensführung hält es für „ein ambitioniertes Ziel“, die bislang gesteckten Renditeziele zu verwirklichen.

München. Viel darf nicht mehr passieren, um bisherige Geschäftsprognosen zu retten. Das ist auch Siemens-Vorstand Roland Busch klar, der diesmal in Vertretung von Konzernchef Joe Kaeser einen Zwischenbericht vorgelegt hat. Im dritten Quartal von April bis Juni sind die Bayern deutlich unter Erwartungen von Analysten geblieben.

Mit Ausnahme der Bahntechnik erreicht aktuell kein Geschäft mehr seine Zielrenditen. Insgesamt ist die operative Marge vor Steuern und Zinsen unter zehn Prozent gerutscht „Es ist ein ambitioniertes Vorhaben“, räumte Busch hinsichtlich des Plans ein, bis Geschäftsjahresende am 30. September doch noch die angepeilten elf bis zwölf Prozent Rendite zu erreichen. Es werde wohl auf den unteren Rand hinauslaufen.

Börsianer überrascht

Börsianer waren indessen ziemlich überrascht, wie heftig die globale Konjukturabkühlung nun auch Siemens erwischt. Um über vier Prozent auf unter 95 Euro ist die Aktie der Münchner deshalb nach dem Zwischenbericht gefallen. Sie war damit das Schlusslicht im heimischen Aktienindex Dax, wobei es auch Hoffnungsschimmer gibt. Vor allem sind das die Auftragseingänge, die im dritten Quartal auf vergleichbarer Basis um sechs Prozent auf über 24,5 Milliarden Euro zugelegt haben. Der Auftragsbestand liegt damit auf dem neuen Rekordwert von 144 Milliarden Euro, wovon sich zehren lässt.

Bedenklich stimmt dagegen, dass Siemens in seinen digitalen Kernsparten an Ertragskraft verliert. Beim Anfang April neu formierten Bereich Digitale Industrie ging die Rendite binnen Jahresfrist von 19,4 auf 14,3 Prozent zurück. Im Krisengeschäft mit Kraftwerken und Netzen, das nächstes Jahr an die Börse soll und jüngst eine neue Runde Stellenabbau eingeläutet hat, sind die Margen ungebremst von 5,5 weiter auf 3,6 Prozent verfallen. In den sechs Geschäftsbereichen konnte nur die Bahntechnik im dritten Quartal ihre Margen steigern und zwar von 9,0 auf 10,4 Prozent.

Für den zugrunde liegenden Verfall der Weltkonjunktur macht Siemens die Geopolitik also zunehmende Zollbarrieren und Handelskonflikte verantwortlich. Konkurrenten wie der Erzrivale General Electric (GE) leiden darunter noch mehr. GE musste soeben einen Quartalsverlust von knapp 300 Millionen Dollar bekanntgeben.

Neuaufstellung in schwierigen Zeiten

Siemens behaupte sich bislang relativ gut und müsse auch seine Prognosen nicht kassieren, weil rechtzeitig auf Probleme reagiert wurde, erklärte Busch und verteidigte damit die Stellenstreichungen der jüngsten Zeit. Außerdem schaffe die Neuaufstellung des Konzerns für die einzelnen Geschäfte neue Freiheitsgrade, die in schwierigen Zeiten wie jetzt zum Tragen kämen. Damit meint der Manager die Ausgliederung von immer mehr Geschäften, die dann separat an der Börse landen, was den Mutterkonzern selbst immer mehr zu einer Holding macht.

Nach neun Monaten des Geschäftsjahrs 2018/19 hat Siemens mit dieser Strategie die Konzernumsätze um vergleichbar zwei Prozent auf gut 62,3 Milliarden Euro erhöht, was sich bis Geschäftsjahresende ungefähr so fortsetzen soll. Die operativen Gewinne sind in diesem Zeitraum um gut ein Sechstel auf 5,3 Milliarden Euro geschrumpft. Im Abschlussquartal werden die Ergebnisse zudem noch von Sanierungskosten in Folge fortlaufenden Stellenabbaus um etwa 200 Millionen Euro belastet, räumte Busch ein. Er rechnet mit anhaltendem Druck auf die Geschäfte in den kommenden drei bis vier Quartalen. Die Aussichten bleiben damit auch für Siemens alles andere als rosig.

Von RND/Thomas Magenheim