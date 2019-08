Ehemaliger VW-Chef Ferdinand Piëch ist tot

Ferdinand Piëch, langjähriger Chef und Mitinhaber von VW und Porsche, ist tot. Er soll nach einem Bericht bereits am Sonntagabend nach einem Restaurantbesuch im Alter von 82 Jahren gestorben sein.

Rosenheim. Ferdinand Piëch, der langjährige Chef und Mitinhaber von VW und Porsche, ist nach übereinstimmenden Medienberichten der „Bild“ und dem „Handelsblatt“ tot. Er soll am Sonntag in einem Restaurant in Rosenheim in Bayern vor den Augen seiner Frau kollabiert sein. Anschließend sei Piëch ins Krankenhaus eingeliefert worden, wo er verstarb.

Piëch war viele Jahre VW-Vorstands- und Aufsichtsratschef und die bestimmende Figur des Autoclans Porsche/Piëch.

RND/ak