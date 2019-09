Rückruf: Ariel-Waschmittel mit Keimen belastet

Der Hersteller des Flüssigwaschmittels “Ariel Color” ruft jüngst verkaufte Packungen zurück. Einige Flaschen seien “mikrobiologisch belastet”, so der Hersteller.

Weil offenbar Keime ins Waschmittel gelangt sind, ruft Hersteller Procter&Gamble Flaschen zurück. Die als Doppelpackung mit zwei Flaschen zu je 65 Waschladungen verkaufte Charge sei mikrobiologisch belastet.

Andere Ariel-Produkte nicht betroffen

Betroffen ist demnach die Chargennummer 92540303R0, die in Lidl-Filialen in Baden-Würrtemberg, Bayern, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern verkauft wurde. Verbraucher können das Flüssigwaschmittel in Lidl-Filialen zurückgeben, der Kaufpreis werde erstattet.

Procter&Gamble betont, dass ausschließlich eine Charge betroffen sei. Für andere verkaufte Ariel-Waschmittel gilt der Rückruf nicht.

Von Christoph Höland/RND