Hip und modern: So präsentiert sich WeWork, hier mit einer Coworking Space am Potsdamer Platz in Berlin. Doch um das Unternehmen steht es schlecht.

WeWork-Rettung: Investor übernimmt, Gründer geht mit Milliarden-Paket WeWork galt als das wertvollste Start-up der Welt. Doch nach dem geplatzten Börsengang geht dem Unternehmen das Geld aus. Hauptinvestor Softbank wendete die Pleite ab. Und verabschiedet Gründer Adam Neumann mit 1,7 Milliarden Dollar. Keine Frage, für Büroraum-Anbieter WeWork war es bisher ein Horrorjahr: Noch im Januar galt das 2010 gegründete Unternehmen mit einer Bewertung von 47 Milliarden Dollar als eines der wertvollsten Start-ups der Welt. Keine zehn Monate später ist vom alten Glanz nicht mehr viel geblieben. Das Geschäft verharrt tief in den roten Zahlen, der ambitionierte Börsengang scheiterte im September kläglich – und das Geld wird knapp. Gerade mal mit rund acht Milliarden Dollar wird WeWork noch bewertet. Selten wurde in kurzer Zeit so viel Wert vernichtet. Um das taumelnde Unternehmen vor der Pleite zu retten, stellt der japanische Technologie-Konzern und Großaktionär Softbank weitere 9,5 Milliarden Dollar über neue Kredite und den Kauf von Anteilen zur Verfügung – und übernimmt damit die Kontrolle. Das „Wall Street Journal“ berichtete zuerst darüber. Softbank hatte schon vor der Rettung zehn Milliarden Dollar in das Unternehmen gepumpt, die Japaner hielten bisher ein Drittel der Anteile – mit dem Investment sind es 80 Prozent. WeWork-Gründer Adam Neumann scheiterte am Börsengang Die Übernahme bedeutet auch ein Ende des Einflusses von WeWork-Gründer Adam Neumann. Das allerdings lässt er sich teuer bezahlen: Adam erhält 1,7 Milliarden Dollar von Softbank, davon eine Milliarde für seine Anteile. Neumann bleibt einfaches Mitglied des Aufsichtsgremiums. Erst kürzlich war er vom Chefposten zurückgetreten. Neumann war es, der WeWork an die Börse bringen wollte – und kläglich scheiterte. Der Börsengang wurde abgesagt, die Händler waren entsetzt über die hohen Verluste und dubiose Geschäfte zwischen Neumann und WeWork. Jetzt ist das Unternehmen gerettet – zumindest vorerst. Für die Softbank-Aktionäre ist der Niedergang WeWorks keine gute Nachricht. So gab der Kurs des Unternehmens, das unter anderem auch bei Wirecard engagiert ist, nach Bekanntgabe der neuen Milliardenspritze um mehr als drei Prozent auf 4164 Yen. Damit baute die Aktie ihre Verluste der vergangenen Monate aus. Im April hatte das Papier noch fast 6000 Yen gekostet. Fabian Hartmann / RND / dpa Von Fabian Hartmann/RND