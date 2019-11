“Rebel Whopper”: Burger King bringt fleischlosen Burger auf den Markt

Die Fast-Food-Kette Burger King setzt nun auch in Europa auf eine fleischlose Burger-Variante. Der “Rebel Whopper” soll die Nachfrage nach nachhaltiger Ernährung bedienen. Vegan ist er aber nicht.

Hannover. Gesünderes und nachhaltigeres Essen liegen im Trend. Die Nachfrage nach Produkten wie Hafermilch, Pizzateig aus Blumenkohl und Kosmetika auf Kokosöl-Basis steigt. Das ist in der Fast-Food-Branche nicht unbemerkt geblieben, auch hier möchte man auf gesunde Ernährung setzen – mit Burgern, die nach Fleisch schmecken, aber keines enthalten.

So hat die amerikanische Fastfood-Kette McDonald’s seit Ende April 2019 den „Big Vegan TS“ auf dem Markt, Burger King testete im selben Monat einen Burger mit pflanzlichem Fleischersatz in den USA. Nun setzt der Fastfood-Riese auch in Deutschland einen fleischlosen Burger auf die Karte.

„Rebel Whopper“: Soja und Weizen als Basis

Der „Rebel Whopper“ soll laut „Handelsblatt“ in mehr als 2500 Filialen in 25 europäischen Ländern erhältlich sein – auch in Deutschland. Die Patties kommen von dem ehemaligen Start-up „The Vegetarian Butcher“, Unilever hatte die niederländische Firma im Januar 2019 aufgekauft. Als Hauptzutaten der veganen Patties werden nachhaltiges Soja, Weizen, Pflanzenöl, Kräuter und Zwiebeln aufgeführt.

Diese Rezeptur ist komplett neu – der fleischlose Burger „Impossible Whopper“, der von Burger King bereits sehr erfolgreich in den USA verkauft wird, besteht hauptsächlich aus Sojabohnen, Kartoffeln, Kokos- und Sonnenblumenöl. Das liegt daran, dass Burger King in den USA einen anderen Lieferanten für die Patties hat.

Nichts für Veganer – trotz veganer Patties

Bereits in den USA haben Veganern kritisiert, dass die eigentlich veganen Patties auf demselben Grill zubereitet werden wie die normalen Patties aus Fleisch. Laut „Handelsblatt“ betrifft dieses Problem auch Deutschland. Hinzu kommt, dass wie im herkömmlichen „Whopper“ Mayonnaise verwendet wird, die Ei enthält. Somit ist der „Rebel Whopper“ nicht für Veganer geeignet.

