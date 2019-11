Elon Musk verkündet: Tesla will Fabrik in Deutschland bauen

Überraschende Ankündigung von Tesla-Chef Elon Musk bei der Veranstaltung “Das Goldene Lenkrad” in Berlin. Das Unternehmen will bald eine sogenannte Gigafactory im Umfeld der deutschen Hauptstadt bauen. Es wäre die erste Tesla-Fabrik dieser Art in Europa.

Tesla-Chef Elon Musk hatte es jüngst bereits angedeutet, dass er mit seinem Unternehmen eine Fabrik in Deutschland bauen will. Bei der Veranstaltung „Das Goldene Lenkrad“ bestätigte Musk nun, dass er im Umfeld von Berlin eine sogenannte Gigafactory bauen will. Es wäre die erste dieser Art in Europa.

RND