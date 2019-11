Bei Überschuldung: Berater helfen aus der Schuldenfalle

Wenn sich Mahnungen ansammeln und Rechnungen offen bleiben, können Schuldnerberatungen helfen. Berater versuchen dort, die finanzielle Situation gemeinsam mit den Betroffenen wieder in den Griff zu bekommen. Was dort passiert, erklärt ein Schuldnerberater.

Emsdetten. In manchen Städten können Verbraucher sich an die Sozialämter wenden. Als Anlaufstellen nennt die Bundesregierung in einem Ratgeber ansonsten den Deutschen Caritasverband, das Diakonische Werk, das Deutsche Rote Kreuz, den Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband, die Arbeiterwohlfahrt und die Verbraucherzentralen.

Die meisten Menschen kommen allerdings erst, wenn Krisen wie Stromsperren oder der Wohnungsverlust drohen, ist Georg Eickels vom Paritätischen NRW Erfahrung. „Wir wünschen uns, dass Verbraucher so früh wie möglich kommen“, sagt er.

Schulden summieren sich schnell

Eine Schuldensumme als Grenze gibt es nicht, sagt Eickel. Je nach Lebenssituation könnten auch kleine Summen schnell zu großer Not führen. Dazu komme: „Aus einer kleinen Rechnung wird eine größere, allein schon wegen der Mahn- und Inkassogebühren. Und daraus wird eine Überschuldungslage“, so der Fachreferent Schuldnerberatung.

In einem ersten Gespräch versuchen Schuldnerberater, die Lage zu erfassen: „Überschuldete sind mehrfach belastet, aber geben das nicht immer zu erkennen“, erklärt Eickel. Wie ist die Familiensituation, die Gesundheit – und welche Einnahmen, Ausgaben und Schulden hat der Verbraucher tatsächlich?

Laufende Kosten geraten außer Blick

„Oft wissen die Menschen nicht, welche Versicherungen sie zahlen und welche Rechnungen sie halbjährlich bezahlen“, hat der Schuldnerberater erlebt. Gemeinsam wird dann ein Haushaltsplan erarbeitet und immer wieder aktualisiert. Daneben sei aber auch die ganzheitliche Beratung wichtig, nach Möglichkeit werden auch Familienmitglieder mit einbezogen.

„Das passiert in mehreren Sitzungen. Bei uns dauert die Beratung im Schnitt ein Jahr bis eineinhalb Jahre“, erklärt Eickel. „Das Ziel ist, alle Schuldner zu bedienen.“ Wenn genug Geld da ist, um das Leben bestreiten zu können, versuchen Schuldnerberater, dafür einen Vergleich mit den Gläubigern zu erzielen. „Der Schuldner zahlt dann über Monate hinweg jedem einen Teil seines Geldes.“

Als letzter Ausweg bleibt aber manchmal nur die Verbraucherinsolvenz. Innerhalb von sechs Jahren können sich Überschuldete so von ihren Schulden befreien. Wichtig: „Kein Schuldner ist auf das Wohlwollen von Gläubigern angewiesen.“

RND/dpa