Handelsexperte: Vom Black Friday profitiert vor allem Amazon

Der Black Friday bringt den Handel in eine Zwickmühle: Große Ketten und vor allem Amazon profitieren vom Hype, kleinere Geschäfte müssen mitmachen – auch wenn ihnen das Event eher schadet, wie Experten meinen.

Bei Amazon hat der Black Friday schon begonnen, der Rest des Handels wird am Freitag beim Shopping-Event einsteigen. Das soll dieses Jahr in Deutschland größer als je zuvor werden. 3,2 Milliarden Euro könnte laut Handelsverband HDE die Rabattschlacht in die Kassen der Händler spülen – an normalen Tagen nimmt der Einzelhandel etwa 1,8 Milliarden Euro ein. Bei manchen Händlern und Verbänden kehrt trotzdem Ernüchterung ein.

„Bei uns beschränkt sich das auf die großen Ketten“, sagt etwa Frederike Breyer, als sogenannte City-Managerin für die Geschäfte in der Göttinger Fußgängerzone zuständig. In der niedersächsischen 120.000-Einwohner-Stadt war schon der Black Friday 2018 eher ernüchternd ausgefallen. Vor allem kleinere Geschäfte wollten gar nicht erst mitmachen.

Ganz falsch liegen sie mit ihrer Zurückhaltung aus Sicht von Kai Hudetz nicht. „Da versucht jeder, ein Stück vom Kuchen abzukriegen. Das gelingt aber nicht allen“, sagt der Handelsexperte vom Institut von Handelsforschung (IFH) in Köln. Zwar machen ihm zufolge immer mehr Geschäfte beim Black Friday mit. Doch ganz freiwillig ist das nicht. „Es geht eher um Druck, dabei zu sein.“

Denn aus wirtschaftlicher Sicht rechnet sich die Rabattschlacht längst nicht immer. „Das ist in vielen Fällen ein Nachteil,“ sagt Hudetz. Wer mitmacht, muss Abstriche bei den Gewinnmargen hinnehmen. Das trifft Amazon und große Ketten weniger hart als kleine Geschäfte, die keine riesigen Absatzzahlen haben – also nicht mit Masse die niedrigere Marge kompensieren können. „Amazon ist als Plattform der größte Profiteur“, sagt Hudetz deshalb über den Black Friday.

Black-Friday-Umsätze fehlen im restlichen Weihnachtsgeschäft

Auch können kleinere Geschäfte während großer Shopping-Events viele Kundenwünsche kaum erfüllen. „Black Friday und Co. richten sich nicht an ziellose Schnäppchenjäger, sondern diejenigen, die schon eine Vorstellung haben, was sie wollen,” so Hudetz. Deren Wünschen kann aber ein kleines Geschäft in der Fußgängerzone nicht immer gerecht werden – während ihnen zugleich weitere Umsätze im Weihnachtsgeschäft entgehen könnten. „Jeder Euro kann nur einmal ausgegeben werden“, sagt Breyer.

Hinzu kommen die Erwartungshaltungen der Kunden: Die würden während des Events gekaufte Artikel im Regelfall nicht nochmal zum vollen Preis kaufen. Es bildeten sich Erwartungshaltungen, die die Händler im Alltag nicht erfüllen können, befürchtet Hudetz.

„Deshalb ist das Thema bei den Händlern nicht sehr beliebt“. Hudetz ist aber überzeugt, dass Händler dabei sein müssen, „allein aufgrund der Größe des Events“. Schließlich sei es für die Geschäfte wichtig, sichtbar zu sein, „sonst gehen die Kunden woanders hin“.

Oder sie bleiben zuhause und bestellen im Internet.

Von Christoph Höland/RND