Extrem gefährlich: Weco ruft Feuerwerk zurück – in Belgien bereits verkauft

Der deutsche Feuerwerkshersteller Weco muss mehrere seiner Feuerwerksprodukte zurückrufen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Feuerwerkskörper nach Zündung nicht richtig funktionieren. Unter anderem könnte eine Batterie nicht löschbares Feuer verursachen.

In Deutschland können Feuerwerksprodukte erst kurz vor Silvester verkauft werden. Anders sieht es in Belgien aus. Hier stehen die Feuerwerkskörper rund ums Jahr zum Verkauf. Ob die Produkte auch in Deutschland zum Verkauf stehen, ist aktuell noch nicht bekannt. Das RedaktionsNetzwerk Deutschland bemüht sich um eine Stellungnahme des Herstellers.

Die europäische Kommission für Verbraucher warnt eindringlich vor den Feuerwerkskörpern.

Diese Weco-Produkte sind vom Rückruf betroffen Party-Fices Pyro-Concept

Typ/Modellnummer: 201054-48 PF/CE 1395-F2-0316/2015

Chargennummer/Barcode: 4047291062924

Art des Risikos: Feuer, Verbrennungen

Die Feuerwerkskörper funktionieren möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn sie entzündet werden. Der Benutzer könnte zum Feuerwerk zurückkehren und Verbrennungen erhalten.

Die durch den Betrieb der Batterie verursachten Flammen lassen sich offenbar nicht löschen. Die Batterie und das in der Nähe befindliche entzündbare Material könnten folglich Feuer fangen. Die Kritik: Das Produkt entspricht nicht den Anforderungen der Pyrotechnik-Richtlinie und der einschlägigen europäischen Norm EN 15947.

Night Hawk

Typ/Modellnummer: 350015-48 1008-F2-69249100

Chargennummer/Barcode: 4047291047389

Art des Risikos: Gehörschaden

Der Schalldruckpegel der Feuerwerkskörper ist zu hoch.

Überhöhte Geräuschpegel können das Gehör schädigen. Das Produkt entspricht nicht den Anforderungen der Pyrotechnik-Richtlinie und der einschlägigen europäischen Norm EN 15947.

Ghost Scream Rockets

Typ/Modellnummer: 2916-1008-F2-69246131

Chargennummer/Barcode: 4047291040076

Art des Risikos: Gehörschaden, Verbrennungen, Verletzungen

Die anfängliche Zünddauer ist zu lang, das Produkt steigt in einem zu flachen Winkel und explodiert in zu niedriger Höhe.

Wenn sich die Explosion verzögert, können die Benutzer auf das Produkt zurückkehren und durch eine unerwartete Explosion verbrannt werden, und Umstehende könnten von Teilen des Feuerwerks getroffen werden, was zu Verbrennungen führen könnte. Darüber hinaus ist der Schalldruckpegel der Feuerwerkskörper zu hoch. Überhöhte Geräuschpegel können das Gehör schädigen. Das Produkt entspricht nicht den Anforderungen der Pyrotechnik-Richtlinie und der einschlägigen europäischen Norm EN 15947.

Von Vanessa Casper/RND