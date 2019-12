Keine Geld für Kohle und Öl: Goldman Sachs steckt 750 Milliarden Dollar in Klimaschutz

Die US-Investmentbank Goldman Sachs ist nicht für ihre Wohltätigkeit bekannt – und überraschte deshalb mit der Ankündigung, in den nächsten zehn Jahren 750 Milliarden Dollar in Klimaschutz-Projekte zu stecken. Doch dahinter steckt ökonomisches Kalkül.

New York. Die US-Investmentbank Goldman Sachs will sich künftig stärker bei Maßnahmen zum Klimaschutz engagieren. Auf seiner Website kündigte das Geldhaus an, im Laufe der kommenden zehn Jahre ein Geschäftsvolumen von rund 750 Milliarden Dollar (673 Mrd Euro) „nachhaltigen finanziellen Wachstumsthemen“ zu widmen.

Dabei gehe es um Dienstleistungen für Kunden wie der Finanzierung und Beratung bei Projekten im Sinne von Umwelt- und speziell Klimaschutz, aber auch für Chancengleichheit und Innovationen in benachteiligten Gegenden.

Keine neuen Kohlekraftwerke

Goldman-Chef David Solomon hatte die Initiative bereits am Sonntag in einem Gastbeitrag in der „Financial Times“ angekündigt. Teil davon sind auch neue Unternehmensrichtlinien, die etwa die Einschränkung der Finanzierung bestimmter Projekte vorsehen, die als klimaschädlich gelten.

Konkret kündigte die Investmentbank außerdem an, keine neuen Ölbohrungen in der Artis zu finanzieren. Auch neue Kohlkraftwerke oder Bergwerke für Kraftwerkskohle seien künftige als Investment tabu, berichtet die ARD.

Solomon machte allerdings auch klar, dass es sich nicht um eine Wohltätigkeitsaktion handelt: „Profitabilität wird immer wichtig sein – Kapital muss dahin fließen, wo es das größte Potenzial für Erfolg gibt“. Seine Bank müsse „starke Renditen“ liefern.

RND/dpa