Verkaufsoffener Sonntag: In diesen Städten haben die Läden geöffnet

Kurz vor Weihnachten bieten einige Städte noch einen Extratag zum Geschenkeshoppen. In mehreren Städten aus sieben Bundesländern findet am 22. Dezember 2019 ein verkaufsoffener Sonntag statt.

Sonntags einkaufen ist in Deutschland normalerweise nicht möglich. Nur an ausgewählten Terminen im Jahr dürfen Geschäfte auch am Ruhetag öffnen.

Doch wie oft im Jahr gibt es verkaufsoffene Sonntage? Und in welchen Städten und Gemeinden haben die Geschäfte am nächsten Sonntag geöffnet? Eine Übersicht.

Verkaufsoffener Sonntag am 22. Dezember 2019

Am 22. Dezember 2019 ist in sieben Bundesländern verkaufsoffener Sonntag. Dazu gehören: Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein. Unter anderem haben die Geschäfte in Frankfurt (Oder), Brühl, Cuxhaven, Leipzig, Magdeburg und diversen Stadtteilen von Berlin am Sonntag geöffnet.

In diesen Städten haben die Geschäfte am 22. Dezember 2019 geöffnet:

Verkaufsoffener Sonntag in Berlin Berlin Berlin-Tempelhof Berlin-Lichtenberg Berlin-Spandau Berlin-CharlottenburgVerkaufsoffener Sonntag in Brandenburg Schwedt Rangsdorf Finsterwalde Potsdam Falkensee Bad Liebenwerda Brandenburg an der Havel Frankfurt (Oder) Perleberg ZossenVerkaufsoffener Sonntag in Niedersachsen Cuxhaven Bad IburgVerkaufsoffener Sonntag in NRW Eschweiler Lage Herten Marl Düren Witten Brühl Olsberg Winterberg WillingenVerkaufsoffener Sonntag in Sachsen Freital Mittweida Wilsdruff Bischofswerda Kamenz Görlitz Weisswasser Leipzig Naunhof Riesa Zwickau Aue Glauchau Meerane Reichenbach Plauen Zschopau Annaberg-BuchholzVerkaufsoffener Sonntag in Sachsen-Anhalt Aschersleben Hettstedt MagdeburgVerkaufsoffener Sonntag in Schleswig-Holstein Eutin Ratzeburg Eckernförde LütjenburgWas sagt das Arbeitsgesetz zum verkaufsoffenen Sonntag?

In Deutschland ist der Sonntag Ruhetag und damit grundsätzlich arbeitsfrei. Laut deutschem Arbeitsgesetz dürfen Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen zwischen 0 und 24 Uhr nicht beschäftigt werden.

Allerdings gibt es zahlreiche Ausnahmen zu dieser Regelung. Ausgenommen vom Arbeitsverbot an Sonn- und Feiertagen sind zum Beispiel Krankenhäuser, Polizei, Not- und Rettungsdienste sowie Feuerwehr, Verkehrsbetriebe oder Gaststätten.

Wie viele verkaufsoffene Sonntage gibt es in einem Jahr?

In Deutschland unterscheiden sich die Ladenöffnungszeiten von Bundesland zu Bundesland. Geregelt ist das in den jeweiligen Landesgesetzen über Ladenöffnungs- und Verkaufszeiten.

Sowohl Arbeitnehmerschutzgesetze als auch die Einhaltung religiöser Feiertage haben Einfluss auf die Ladenöffnungszeiten. Wann und wie oft ein verkaufsoffener Sonntag stattfindet, bestimmen die Gemeinden oder Städte in der Regel selbst.

Laut Bundesgesetz darf jedes Bundesland vier verkaufsoffene Sonntage im Jahr veranstalten. Viele Bundesländer halten diese Regelung aber für nicht zeitgemäß. Einige wie Berlin, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen bieten deshalb zwischen sechs und elf verkaufsoffene Sonntage im Jahr an. Eine Ausnahme besteht zudem für Kur- und Erholungsorte. Hier dürfen die Geschäfte an bis zu 40 Sonntagen im Jahr geöffnet haben.

RND/pf