Milliardeninvestition: Türkei stellt Prototyp von eigenem Elektroauto vor

Die Türkei will künftig eigene E-Fahrzeuge entwickeln und bauen. Nun steht fest, wie viele Fahrzeuge jährlich produziert werden – und wie viel in das Projekt investiert wird. Ein Prototyp wurde an diesem Freitag bereits vorgestellt.

Die Türkei will in den nächsten 13 Jahren eigene E-Autos entwickeln und bauen. Präsident Recep Tayyip Erdogan plant, mehr als 3 Milliarden Euro in den Bau der Elektroautos zu investieren. Nach Angaben von n-tv gab die Regierung bekannt, dass in einer Fabrik in der nordwestlichen Provinz Bursa jährlich bis zu 175.000 Fahrzeuge produziert werden sollen. Über 4000 Arbeitskräfte sollen beschäftigt werden.

Erdogan stellte an diesem Freitag einen Prototyp vor. Auf Twitter wurde bereits ein erstes Video vom türkischen E-Auto gepostet:

Türkei exportiert zahlreiche Autos nach Europa

Das im Oktober gestartete Projekt soll staatliche Unterstützung erhalten – unter anderem in Form von Steuernachlässen. Ein eigenes türkisches E-Auto zu bauen ist ein langjähriges Ziel von Erdogans Partei AKP: Das Projekt wurde bereits im November 2017 angekündigt. Es soll laut n-tv als Beweis für die wachsende Wirtschaftskraft der Türkei dienen.

In der Türkei bauen viele internationale Hersteller – darunter Ford, Renault und Toyota – Autos, die nach Europa exportiert werden. Aufgrund der internationalen Kritik an der türkischen Millitäroffensive in Syrien hatte Volkswagen eine Entscheidung über den Bau eines Automobilwerks in der Türkei vertagt.

Von Ben Kendal/RND