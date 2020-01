Im Look von Billie Eilish: Merchandise-Kollektion des Popstars bei H&M

Sie wird für ihre Musik und ihren modischen Stil gefeiert – nun hat Popstar Billie Eilish gemeinsam mit H&M eine eigene Merchandise-Kollektion herausgebracht. Seit dem 2. Januar können Fans die Stücke in den Filialen und online erwerben.

An ihr kam im vergangenen Jahr wirklich niemand vorbei: Spätestens seit der Hitsingle „Bad Guy“ ist Popsängerin Billie Eilish in aller Munde. Jetzt konnte der schwedische Modekonzern Hennes & Mauritz die 18-Jährige für die Zusammenarbeit an einer exklusiven Merchandise-Kollektion gewinnen.

Damit reiht sich Billie Eilish nahtlos in frühere Merchandise-Kooperationen des Unternehmens ein – unter anderem mit Ariana Grande, Shawn Mendes und Justin Bieber. Doch auch für die Sängerin ist es nicht die erste Zusammenarbeit dieser Art. Sie brachte bereits eigene Kollektionen für Urban Outfitters und Bershka heraus. Die Kollektion im typischen Billie-Eilish-Look ist seit dem 2. Januar weltweit in allen H&M-Stores mit Divided-Konzept sowie im Onlineshop erhältlich.

16-teilige Merchandise-Kollektion

Vergangene Woche launchte H&M die 16-teilige Merch-Kollektion. Diese besteht aus Oversize-Shirts, weiten Kapuzenpullovern, Sweatshirtkleidern, Joggern und einigen Accessoires. Die Farbpalette reicht dabei von Cremetönen über Schwarz bis Hellgrün. Billie Eilishs offizielles Logo kommt als Print auf allen Stücken vor.

Der unverwechselbare Stil der Sängerin ist grell, androgyn und athletisch. „Billie Eilish ist ganz klar eine inspirierende Künstlerin, aber auch jemand, den viele Menschen auf der ganzen Welt für ihren persönlichen Stil und ihre positive Art, ihre Werte auszudrücken, bewundern“, so Emily Bjorkheim, Head of Design von H&M Divided.

Modehaus wirbt mit Nachhaltigkeit

Das schwedische Modehaus bewirbt die neue Billie-Eilish-Linie als nachhaltige Kollektion. Das Material sämtlicher Stücke stammt laut H&M aus nachhaltigen Quellen. Im Onlineshop sind jedoch nur zwei Teile der Kollektion, ein T-Shirt-Kleid und eine Jogginghose, mit dem „Conscious“-Siegel für Biobaumwolle versehen.

Das Unternehmen steht wegen seinen Produktionsbedingungen in den Herstellerländern und seinem Umgang mit nicht verkauften Textilien immer wieder in der Kritik. Mit den nachhaltigen „Conscious“-Kollektionen will H&M dem schlechten Ruf entgegenwirken. Experten halten die als nachhaltig beworbenen Artikel jedoch oftmals für nicht konsequent ökologisch und sprechen dabei von Greenwashing.

Von Michèle Förster/RND

Die Billie-Eilish-Merch-Kollektion ist in ausgewählten H&M-Stores verfügbar.