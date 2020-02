Milliardendeal: Victoria’s Secret soll verkauft werden

Image-Probleme und sinkende Verkaufszahlen haben das Dessous-Label „Victoria’s Secret” in die Krise gebracht – jetzt übernimmt ein Finanzinvestor die Kontrolle. Der bisherige Vorstandsvorsitzende, der mit dem Missbrauchsskandal um den US-Millionär Jeffrey Epstein in Verbindung gebracht wurde, tritt ab.

New York. Das Reizwäsche-Unternehmen Victoria’s Secret wird mehrheitlich verkauft. Die Kapitalbeteiligungsgesellschaft Sycamore Brands werde 55 Prozent des Unternehmens für 525 Millionen Dollar (486 Millionen Euro) kaufen, teilte der Konzern L Brands am Donnerstag mit, der Konzern hinter Victoria’s Secret. Die verbleibenden 45 Prozent bleiben im Besitz von L Brands. Insgesamt wird das Unternehmen also mit einer Milliarde Dollar gehandelt.

Der Verkaufspreis veranschaulicht den Niedergang der Marke, die 2019 einen Umsatz von sieben Milliarden Dollar verbuchte. Zu schaffen machen Victoria’s Secret in jüngster Zeit sinkende Verkaufszahlen durch stärkeren Wettbewerb und den wandelnden Modegeschmack. Außerdem haben sich unbequeme Fragen über den Unternehmensgründer angestaut.

Viele Probleme für Victoria’s Secret

Im Wandel der Gesellschaft wuchs die Kritik an Victoria’s Secret zunehmend. War die Marke vor Jahren noch der Inbegriff der verführerischen Dessous, wurden die Produkte zuletzt zum Ladenhüter. Der Absatz brach ein und der Wert der Aktie des Mutterkonzerns hatte sich innerhalb eines Jahres halbiert. Eine Studie zeigte, dass die Models seit 20 Jahren immer dünner wurden. Ende November 2019 hatte Victoria’s Secret bekannt gegeben, dass die alljährliche Modenschau des Labels abgesagt wurde – erstmals nach 24 Jahren. Und auch die „Engel“ kritisierten das Label in einem offenen Brief. Mehr als 100 Topmodels wollten Zustände bei dem Dessous-Label nicht länger hinnehmen. Die „New York Times” sprach von einer „Kultur von Frauenfeindlichkeit, Mobbing und Belästigung”.

Mit seiner „Sex Sells”-Vermarktung, die auf makellose, leicht bekleidete Frauenkörper setzt, wurde das Label in Zeiten reger „Body Shaming”-Debatten und der „#MeToo”-Bewegung zu einem Stein des Anstoßes. Berichte über Belästigungsvorwürfe gegen Manager brachten die Unterwäsche-Marke zuletzt weiter unter Druck.

Les Wexner, Vorstandsvorsitzender von L Brands, ist wegen Verbindungen zu dem Finanzier Jeffrey Epstein in die Kritik geraten. Der hatte sich im vergangenen Jahr im Gefängnis selbst getötet, während er auf ein Verfahren wegen mutmaßlichen Sexhandels wartete. Nach dem Verkaufsabschluss wird Wexner von seinem Posten abtreten und sogenannter Chairman emeritus werden.

