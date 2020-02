Börse: Warum das Coronavirus jetzt auch den Dax nach unten zieht

Der deutsche Aktienindex Dax hat Rekordhöhen erklommen. Doch in der neuen Woche dürfte es wieder abwärts gehen. Das Coronavirus drückt bereits jetzt die Stimmung bei den Unternehmen – und damit auch die Kurse an der Börse.

Frankfurt/Main. In der neuen Börsenwoche dürfte es am deutschen Aktienmarkt eher nach unten gehen. Die Luft ist recht dünn geworden, nachdem Dax & Co ungeachtet der Coronavirus-Epidemie und ihrer wirtschaftlichen Folgen erst vor wenigen Tagen Rekordhöhen erklommen hatten.

Auch die Faschingszeit verstärkt den Abwärtsdruck

Am Freitag sorgte eine überraschend stark vom Virus belastete Stimmung bei US-Unternehmen bereits für deutlichen Abwärtsdruck auch bei deutschen Aktien. Zudem ist weder aufseiten der Konjunktur noch der Unternehmen die Agenda in der neuen Woche sonderlich voll. “Und es ist Faschingszeit”, gibt Händler Stefan de Schutter von Alpha Wertpapierhandel zu bedenken. Am Freitag verlor der Dax 0,62 Prozent auf 13 579,33 Punkte. Im Wochenverlauf ergibt sich damit ein Verlust von etwas mehr als einem Prozent.

Börse blickt auf neue Konjunkturdaten

Erhöhte Aufmerksamkeit dürfte in der neuen Woche den wenigen Konjunkturdaten zukommen, die auf mögliche Auswirkungen des Coronavirus überprüft werden. Zur Veröffentlichung steht am Montag hierzulande das Ifo-Geschäftsklima für Februar an.

In den USA dürften vor allem die Auftragseingänge für langlebige Güter in den Blick rücken, die am Donnerstag bekannt gegeben werden. Von Interesse könnten zudem das US-Verbrauchervertrauen am Dienstag und schließlich am Freitag der Chicago Einkaufsmanagerindex sein, der die Stimmung in der Region Chicago wiedergibt.

Auf Unternehmensseite setzt sich in der neuen Woche die Berichtssaison fort. Vor allem aus der zweiten Reihe werden Quartalsbilanzen und Ausblicke veröffentlicht. Doch auch drei Dax-Unternehmen präsentieren ihre Jahreszahlen: Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re (Freitag) sowie die Chemiekonzerne Bayer (Donnerstag) und BASF (Freitag).

Thyssen: Entscheidung über Aufzugssparte erwartet

Spannend könnten aus der zweiten Reihe auch die Quartalsbilanzen und Ausblicke der Maschinenbauer Dürr und Aixtron sein. Am Donnerstag dürfte zudem Thyssenkrupp im Zuge der Aufsichtsratssitzung des Industriekonzerns erneut im Blick stehen. Erwartet wird eine Entscheidung zur Aufzugssparte, die Thyssen vollständig oder zumindest mehrheitlich losschlagen will. Erst am vergangenen Montag hatte Thyssen informiert, dass der finnische Konkurrent Kone nicht mehr unter den Bietern ist. Übrig sind damit noch zwei Gruppen von Finanzinvestoren.

RND/dpa