Rheinland-Pfalz, Idar-Oberstein: Rettungssanitäter stehen am Bahnhof. Die Bundespolizei in Idar-Oberstein hatte hier in der vergangenen Woche einen Regionalzug mit etwa 70 Fahrgästen wegen Coronavirus-Verdachts gestoppt. Quelle: Sebastian Schmitt/dpa

Bericht: Bei Corona-Verdachtsfällen können Züge gestoppt werden Falls an Bord ein Corona-Verdachtsfall ist, greifen in Zügen einem Medienbericht zufolge künftig strenge Regeln: Die Bundespolizei wird gerufen und Fahrgäste müssen ihre Personalien hinterlegen – auch wenn das Zeit kostet, die sie eigentlich nicht haben. Wie die Bild-Zeitung berichtet, gibt es neue Regeln für den Umgang mit Verdachtsfällen auf das Coronavirus in Zügen. Demnach muss die Bundespolizei eingeschaltet werden, auch sollen die Mitreisenden mittels sogenannter Aussteigerkarten ihre Personalien angeben – falls sich der Verdacht bestätigt, könnten sie so für Gesundheitsbehörden erreichbar sein. Laut der Bild-Zeitung geht die Regelung auf einen Erlass des Bundesinnenministeriums vom 28. Februar zurück. Der sieht vor, dass alle Passagiere und Zugbegleiter in räumlicher Nähe zum Verdachtsfall die Aussteigerkarten ausfüllen müssen. Notfalls dürfe die Bundespolizei das auch erzwingen, heißt es weiter. Zug in Hagen gestoppt Offenbar wurde die Regelung am Wochenende in Hagen (NRW) bereits angewendet: Laut Bild-Zeitung zeigte ein Zugbegleiter Symptome, Kollegen von ihm schalteten die Bundespolizei ein. Der Zug samt der Passagiere wurde demnach so lange verriegelt, bis die Beamten vor Ort waren und die Personalien aufnehmen konnten. Das soll etwa 1,5 Stunden gedauert haben. Der Verdachtsfall bestätigte sich im Nachhinein nicht. Grundsätzlich bestätigt die Bahn dieses Vorgehen bei Corona-Verdachtsfällen: Das Bordpersonal informiere in solchen Fällen auch die Passagiere, schreibt die Bahn auf ihrer Homepage. Dort heißt es außerdem, im Anschluss an derartige Fälle werde der Zug gesperrt, professionell gereinigt und desinfiziert. Hygienehinweise für Fahrgäste Abseits dessen betont die Deutsche Bahn, dass “zum jetzigen Zeitpunkt” für Bahnkunden keinerlei Einschränkungen wegen des Coronavirus gebe. Fahrgäste werden aber gebeten, sich an die Hygiene-Hinweise des Robert-Koch-Instituts zu halten. Das rät unter anderem zu regelmäßigem und gründlichen Händewaschen und zur schnellen Entsorgung besorgter Taschentücher. Auch sollte man nach Möglichkeit in die Ellenbeuge husten oder niesen. Von Christoph Höland/RND