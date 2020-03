Leipziger Buchmesse wegen Coronavirus abgesagt: Das passiert mit den Tickets

Ticketbesitzer für die wegen des Coronavirus abgesagte Leipziger Buchmesse können aufatmen: Zwar fällt die Messe aus, aber der volle Kaufpreis wird zurückerstattet.

Leipzig. Wer bereits Tickets für die wegen des Coronavirus abgesagte Leipziger Buchmesse hatte, bekommt den vollen Kaufpreis erstattet. Das haben die Veranstalter nun per Twitter mitgeteilt.

Erst am heutigen Dienstag wurde bekannt, dass die Messe nicht stattfinden wird. Geplant war die Leipziger Bücherschau vom 12. bis zum 15. März. Bis zum Schluss hielten die Veranstalter an dem Termin fest. Am Dienstagmittag schließlich entschieden sich Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD), das Leipziger Gesundheitsamt und die Messeverantwortlichen dann doch für eine Absage – aus Sicherheitsgründen.

Zwischenzeitlich wurde eine weitere Messe in Deutschland abgesagt: Die Hamburger Gastro- und Hotelleriemesse Internorga mit 95.000 erwarteten Gästen.

RND/klz